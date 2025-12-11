Junglenker baut in gestohlenem Auto Unfall in Feldbrunnen SO

Keystone-SDA

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 20-jähriger Autolenker am Donnerstagmorgen in Feldbrunnen SO einen Selbstunfall verursacht. Der Franzose fuhr in einem gestohlenen Auto. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 08.45 Uhr sei ein verdächtiges Auto gemeldet worden, das auf der Autobahn A1 in Richtung Bern unterwegs gewesen sei, teilte die Kantonspolizei Solothurn mit.

Als eine Polizeipatrouille zum gemeldeten Auto aufgeschlossen habe, habe der Autolenker beschleunigt. Er sei mit massiv überhöhter Geschwindigkeit bis zur Autobahnausfahrt Wangen an der Aare gefahren. Dort habe er die Autobahn verlassen. Danach sei er auf der Hauptstrasse T5 in Richtung Solothurn gefahren.

Aufgrund seines Fahrverhaltens war klar, dass sich der Fahrzeuglenker einer Kontrolle entziehen wollte, wie die Polizei weiter berichtete. Aus diesem Grund seien zusätzliche Patrouillen beigezogen worden, die sich an der Nacheile beteiligt hätten.

In Solothurn habe der Lenker gewendet und sei wieder in Richtung Feldbrunnen gefahren. Dort habe er die Kontrolle über das Auto verloren und sei gegen eine Lärmschutzwand geprallt. Der 20-Jährige blieb beim Unfall unverletzt.