Kanton Basel-Stadt warnt vor Betrugsmasche mit Mails zu Steuern

Keystone-SDA

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Betrüger versenden im Namen der Basler Steuerverwaltung gefälschte E-Mails. Darin geht es um angebliche Rechnungen, Mahnungen oder Rückzahlungen.

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(Keystone-SDA) Die Steuerverwaltung versendet solche Informationen niemals per E-Mail, sondern ausschliesslich per Post oder eBill, wie das Basler Finanzdepartement am Freitag mitteilte. Empfängerinnen und Empfänger sollen die betrügerischen Nachrichten löschen und keine Links oder Anhänge öffnen.

Gemäss der Mitteilung geben sich die Absender bei der aktuellen Betrugsmasche als Steuerverwaltung aus und stellen eine Rückzahlung in Aussicht. Erkennbar seien die Mails unter anderem an der Absenderadresse, die in den aktuellen Fällen nicht auf «@bs.ch» ende, sondern auf «@eservce.biz».

Eine andere Variante betreffe Personen in Basel-Stadt und weiteren Kantonen. Dabei trete der Absender als «ETAX.CH» auf und verwende eine unpersönliche Anrede.

Das Finanzdepartement rät, keine persönlichen Informationen preiszugeben. Bei Unsicherheiten solle man die kantonale Steuerverwaltung kontaktieren.