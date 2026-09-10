Kanton Baselland deaktiviert den Teilstab Trockenheit

Keystone-SDA

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Die Baselbieter Regierung hat die Auflösung des Krisenstabs für Trockenheit beschlossen. Die Lage habe sich nach jüngsten Niederschlägen entspannt, teilte der Kantonale Führungsstab am Donnerstag mit.

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(Keystone-SDA) Der «Teilstab Trockenheit» wird per 11. September deaktiviert. Er war seit Ende Juni aktiv und koordinierte Massnahmen zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt. Dazu gehörten Feuerverbote und Einschränkungen bei der Wasserentnahme.

Eine Herausforderung waren die Fliessgewässer. Rund 1500 Fische wurden gemäss Mitteilung mit Hilfe des Zivilschutzes umgesiedelt, um sie vor tiefen Wasserständen und hohen Wassertemperaturen zu schützen.

Trotz der Entspannung bestehen Auswirkungen der Trockenheit teilweise weiter. Dies betrifft laut den Behörden die Landwirtschaft, die Waldbrandgefahr und die tiefen Abflussmengen der Fliessgewässer. Die Trinkwasserversorgung sei aber gesichert.