Kanton Bern warnt vor Waldbrandgefahr in höheren Lagen

Keystone-SDA

Der Kanton Bern hat am Dienstag zu erhöhter Vorsicht im Umgang mit Feuer und Feuerwerk aufgerufen. In sonnigen und schneefreien Lagen oberhalb von 1000 Metern über Meer war die Waldbrandgefahr auf Stufe 2 von 5 angestiegen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Stufe 2 bedeutet gemäss Website des Kantons «mässige» Waldbrandgefahr. Gras und Laub seien seit längerem trocken und leicht entzündbar, schrieb das Amt für Wald und Naturgefahren in einer Mitteilung.

Es empfahl, Feuerstellen nur zu verlassen, wenn sie vollständig gelöscht und abgekühlt sind. Bei Wind solle ganz auf Feuer verzichten werden. In tieferen Lagen sei die Gefahr für ein unkontrolliertes Feuer im Wald oder im Freien hingegen gering.

Auch die Stadt Bern rief am Dienstag auf ihrer Website zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerk auf. Weiter erinnerte sie daran, dass das Abbrennen von Feuerwerk in der Altstadt verboten ist. Dort gelte das Motto «Hie nume Fiire statt Füüre».