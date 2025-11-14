The Swiss voice in the world since 1935
Kanton Freiburg sieht Schub für Wirtschaft dank Zoll-Deal

Keystone-SDA

Der Kanton Freiburg hat mit Erleichterung auf die Einigung im Zollstreit zwischen der Schweiz und den USA reagiert. Staatsrat Olivier Curty sprach von einem "kräftigen Schub" für die Unternehmen.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Wir haben schon seit einiger Zeit auf eine solche Lösung gewartet», sagte der kantonale Wirtschaftsdirektor am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Es war höchste Zeit, bevor grössere Schäden die kantonale Wirtschaft treffen.» 14 Prozent der Freiburger Exporte gehen in die USA.

Darüber hinaus begrüsst der Staatsrat das Abkommen auch im Hinblick auf andere Kantone, die noch stärker betroffen sind, etwa Neuenburg und Jura. Die Handels- und Industriekammer des Kantons Freiburg hatte kürzlich betont, dass mehrere Indikatoren auf eine «zunehmende Verwundbarkeit» hinwiesen.

