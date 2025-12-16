Kanton Nidwalden fördert 19 Sporttalente mit total 135’000 Franken

Keystone-SDA

Der Kanton Nidwalden fördert 19 Athletinnen und Athleten mit total 135'000 Franken aus dem Swisslos-Sportfonds. Erstmals sind in diesem Jahr paralympische Disziplinen den olympischen Sportarten finanziell gleich gestellt.

(Keystone-SDA) Damit wolle der Kanton ein Zeichen für die Anerkennungen der Leistungen im Behindertensport setzen, hiess es am Dienstag in einer Mitteilung der Nidwaldner Abteilung Sport.

Unter den neun Männern und zehn Frauen zwischen 19 und 33 Jahren ist Skibobfahrer Pascal Christen der einzige Athlet der paralympischen Disziplinen.

Weiter vertreten sind Sportarten von Ski Alpin über Unihockey bis Kanu Wildwasser.

Die gesprochenen Gelder werden gemäss Mitteilung «ausschliesslich für die sportliche Weiterentwicklung eingesetzt», etwa für Trainingslager, Material oder Betreuung.

Bedingung für die kantonale Leistungssportförderung ist die Einhaltung von gemeinsam mit Swiss Olympic, der Stiftung Schweizer Sporthilfe und den nationalen Sportverbänden definierten Kriterien. Nidwalden fördert Athletinnen und Athleten, die im Kanton wohnen oder einem dortigen Verein angehören.