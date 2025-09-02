The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kanton Solothurn hält an seiner 37-jährigen Verfassung fest

Keystone-SDA

Der Kanton Solothurn wird sich keine neue Verfassung geben. Der Kantonsrat sprach sich am Dienstag mit 72 Ja- zu 19 Neinstimmen bei zwei Enthaltungen klar gegen einen Auftrag von SP und Junger SP aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Fraktion hatte verlangt, eine Totalrevision der Kantonsverfassung einzuleiten. Die heutige Verfassung stammt aus dem Jahr 1986 und ist seit 1988 in Kraft.

Nach Ansicht der SP und der Jungen SP habe sich die Gesellschaft seither stark verändert – etwa durch Digitalisierung, Klimawandel und neue soziale Fragen. Jede Generation solle die Möglichkeit haben, über die grundlegenden Regeln des Zusammenlebens neu zu diskutieren.

Der Regierungsrat hielt dagegen, dass die geltende Verfassung weiterhin modern, verständlich und tragfähig sei. Sie sei seit 1988 insgesamt 27 Mal teilrevidiert worden – etwa mit der Senkung des Stimmrechtsalters, der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips oder der Förderung erneuerbarer Energien.

Damit bleibe sie aktuell, ohne dass ein Flickwerk entstanden sei. Auch neue Themen könnten problemlos über Teilrevisionen integriert werden. Der Kantonsrat sprach sich mehrheitlich für die Beibehaltung der bisherigen Verfassung aus.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft