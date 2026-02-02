Kanton St Gallen startet neues «Medportal»

Keystone-SDA

Der Kanton St. Gallen hat seine Online-Serviceleistungen erweitert. Neu können im Gesundheitswesen Berufsausübungs- und Betriebsbewilligungen digital beantragt werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ab dem 2. Februar stehe den Gesundheitsfachpersonen die Online-Anwendung «Medportal» zur Verfügung, teilte die Staatskanzlei am Montag mit.

Anträge könnten dort zeit- und ortsunabhängig eingereicht, Beschäftigungs- oder Kontaktdaten online verwaltet werden. Weiter sei es möglich, den Bearbeitungsstand von Gesuchen online einzusehen. Das Portal funktioniert ohne Installation oder Download.

Gedacht ist das Angebot unter anderem für Betriebsbewilligungen, Zulassungen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung, Bewilligungen für die Berufsausübung oder für Bewilligungen nach dem Arznei- und Betäubungsmittelgesetz.

Voraussetzung für eine Nutzung ist eine Registrierung für das neue E-Login des Kantons St. Gallen. Den mit der App «AGOV access» verbundenen Zugang braucht es auch, um die Steuererklärung online einreichen zu können.

Informationen dazu gibt es auf der Webseite des Kantons. Bei konkreten Fragen aus der Bevölkerung biete der «E-Gov-Support der Staatskanzlei» Unterstützung (schalter-e.sg.ch/support), heisst es in der Mitteilung.