Kantonale SVP nach erster Hochrechnung vorsichtig optimistisch

Keystone-SDA

SVP-Kantonalpräsident Manfred Bühler hat sich nach den ersten Hochrechnungen der Regierungsratswahl weiterhin überzeugt gezeigt, dass ein Sitzgewinn für seine Partei klappen kann. "Wir wussten, dass es kein Spaziergang wird", sagte er der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

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(Keystone-SDA) Die Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern prognostizierte ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SP-Kandidat Reto Müller und Daniel Bichsel von der SVP. Bichsel lag demnach zunächst auf Platz 8 und würde somit den Einzug in die Regierung verpassen. Er war dem Siebtplatzierten Müller aber dicht auf den Fersen.

Den weiteren SVP-Kandidaten Pierre Alain Schnegg und Raphael Lanz sah die Hochrechnung mit Platz 4 respektive 5 einen Sitz in der Regierung voraus, ebenso wie den weiteren bürgerlichen Kandidierenden Astrid Bärtschi (Mitte) und Philippe Müller (FDP). Damit sei das «Hauptziel» seiner Partei erfüllt, sagte Bühler. «Am wichtigsten für uns ist die bürgerliche Mehrheit in der Regierung.»