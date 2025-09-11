The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kantonsparlament sagt Ja zum Gegenvorschlag zur Wolfsinitiative

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat hat am Donnerstag den Gegenvorschlag zur kantonalen Wolfsinitiative bereinigt und angenommen. Die Initiative lehnte der Rat hingegen ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Initianten hatten im Vorfeld angekündigt, die Initiative zurückzuziehen, sollte der Gegenvorschlag durchkommen. Mit der Beschränkung der Gesetzeswirkung auf Bär und Wolf, nicht aber auf Luchs und Goldschakal, dürfte auch ein Referendum gegen die entsprechenden Gesetzesänderungen nicht mehr länger im Raum stehen, wie der Präsident der vorberatenden Kommission, Ueli Augstburger (SVP) ausführte.

Die Gesetzesänderungen im Rahmen des Gegenvorschlags sollen bis 2038 gültig bleiben, dann soll analysiert werden, was sie gebracht haben und ob die Regelungen weitergeführt werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft