Kantonspolizei Zürich verhaftet in Dübendorf Trickdiebe

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwoch in Dübendorf zwei Trickdiebe verhaftet. Die beiden Rumänen hatten einer Rentnerin zuvor 11'000 Franken gestohlen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Männer im Alter von 33 und 50 Jahren beobachteten am Mittwochnachmittag Bankkunden in Dübendorf und wurden dabei ihrerseits von Polizisten beobachtet, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte.

Die Rumänen folgten einer Rentnerin zu ihrem Auto. Als sie ihren Rollator in den Kofferraum laden wollte, sprach sie einer an und lenkte sie ab, der andere öffnete eine Autotüre und entnahm das Geld aus der Handtasche.

Die Polizisten folgten den Dieben zu ihrem Fahrzeug und verhafteten sie. Die Männer waren bereits wegen Trickdiebstahls ausgeschrieben. Sie müssen sich bei der Staatsanwaltschaft verantworten.

