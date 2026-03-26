Kantonsrat will über hundert Jahre alten Damm in Hünenberg sanieren

Keystone-SDA

Der Hochwasserschutz der Reuss in der Gemeinde Hünenberg soll verbessert werden. Der Zuger Kantonsrat hat sich am Donnerstag in erster Lesung positiv zu einem Sanierungskredit von 17,2 Millionen Franken geäussert.

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(Keystone-SDA) Der Reussdamm auf der Hünenberger Seite entlang der Reuss ist über 100 Jahre alt. Der Damm schützt die Bevölkerung nicht mehr ausreichend vor einem Hochwasser. Die Hochwasser von 2005 und 2021 zeigten, «dass wir es mit einem realen Risiko zu tun haben», sagte Baudirektor Florian Weber (FDP) in der Debatte.

Das Projekt sei eine Investition in Sicherheit und Ökologie: «Damit können wir mehrere Ziele gleichzeitig erreichen», sagte der zuständige Regierungsrat am Donnerstag.

Der Sanierungskredit war im Kantonsparlament bei allen Fraktionen unbestritten. Mehrere Fraktionssprecher, darunter Jeffrey Illi (SVP) als Hünenberger und dort zuständiger Gemeinderat, betonten die Notwendigkeit.

Patrick Iten (Mitte) sprach von einem «sicherheitsrelevanten Defizit», da der Damm die Anforderungen nicht mehr erfülle. «Weiteres Zuwarten wäre unverantwortlich.» Jost Arnold (FDP) ergänzte, die Vorlage verbessere die Sicherheit für die Bevölkerung und werte das Gebiet ökologisch auf. Rupan Sivaganesan (SP) bezeichnete das Projekt als «wichtiges Generationenprojekt».

Flussufer ökologisch aufwerten

Der Damm zwischen der Reusshalde und der Sinserbrücke in Hünenberg soll auf einem Abschnitt von drei Kilometern saniert oder neu gebaut werden. Gleichzeitig soll der Fluss ökologisch aufgewertet werden. Beim Abschnitt Beugerank sind eine Flussaufweitung mit Seitengerinne, ein neues Auengebiet und eine Grill- und Badestelle geplant. Der neue Dammweg soll laut Bericht zudem als Wander- und Veloweg dienen.

Gemäss Bericht kostet das Projekt 17,2 Millionen Franken. Die Bauarbeiten sollen im Winter 2027/28 starten und rund zwei Jahre dauern. Das Bauvorhaben soll in acht Etappen realisiert werden.

Die Schlussabstimmung zum Geschäft wird nach der zweiten Lesung stattfinden.