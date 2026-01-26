Kantonsrat will Daten zu Pestiziden in Naturschutzgebieten

Keystone-SDA

Der Zürcher Kantonsrat hat einen Bericht zu Pestiziden in Naturschutzgebieten gefordert. Mit 85 zu 80 Stimmen überwies er am Montag ein entsprechendes Postulat.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Resultate sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, der Regierungsrat wird um eine Erhebung gebeten. Wie Erstunterzeichner Thomas Forrer (Grüne, Erlenbach) ausführte, seien Pestizide schon auf Feldern des Biolandbaus und Spielplätzen nachgewiesen worden – wegen Ferntransports. Dies könne durch Aerosole oder Abdrift passieren.

Eine Studie habe weiter in Biotopen von nationaler Bedeutung Pestizide nachgewiesen, «die Grenzwerte wurden bis um das 25-fache überschritten», sagte Forrer. Er wolle nicht der Landwirtschaft generell einen Vorwurf machen, doch der Kanton solle genauer hinschauen.

Urs Wegmann (SVP, Neftenbach) war als Landwirt angesprochen. «In einer perfekten Welt bräuchte es Politiker und Pflanzenschutzmittel nicht», meinte er. Das Postulat sah er als «Zwängerei». Es habe sich viel geändert in der Landwirtschaft.

Manuel Sahli (AL, Winterthur) hielt dagegen, dass der Regierungsrat für den Schutz der Naturschutzgebiete zuständig sei. «Wir wollen Fakten erheben und können vielleicht dafür sorgen, dass die Pestizidbelastung abnimmt», sagte er.

Verweis auf Bund

Die meisten Gegnerinnen und Gegner des Postulats verwiesen auf den Bund. Dieser sei für Pflanzenschutzmittel zuständig und arbeite einen eigenen Bericht aus. «Die Kantone sind dabei eng eingebunden», sagte Marzena Kopp (Mitte, Meilen).

Der Kantonsrat überwies das von Grünen, SP, GLP, EVP und AL getragene Postulat. Konkret soll der Regierungsrat nun veranlassen, die Belastung durch Pestizide in den Naturschutzgebieten zu ermitteln. Auch wie die Pestizide in die Gebiete gelangen und wie das vermieden werden kann, soll aufgezeigt werden.