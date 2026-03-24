Kantonsspital Aarau erwirtschaftet 2025 Millionengewinn

Keystone-SDA

Das Kantonsspital Aarau (KSA) hat seine Zahlen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 erneut deutlich verbessert. Der Gewinn beträgt 24 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Dies entspricht einer Verbesserung von 15,9 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Medienmitteilung zum Jahresbericht schreibt. Der Umsatz des Spitals betrug 863 Millionen Franken. Nach wirtschaftlich schwierigen Jahren ist es der zweite Gewinn in Folge für das Spital. Im Jahr 2024 resultierte ein Plus von 8,1 Millionen Franken.

Das Kantonsspital steigerte auch seine Ebitda-Marge im vergangenen Jahr auf 8,2 Prozent. Dieser Wert entspricht dem Betriebsergebnis vor Zinsen und Abschreibungen. Die Marge liege sowohl über der Vorgabe der Eigentümerstrategie des Kantons (6 Prozent) als auch über dem Budget. Langfristiges Ziel des Kantons sei 10 Prozent.

Das KSA behandelte 2025 laut Medienmitteilung 33’236 Patientinnen und Patienten stationär. Damit sei ein neuer Höchstwert erreicht worden. Die Betten seien zeitweise komplett belegt gewesen. Die Patienten seien im Schnitt 4,4 Tage im Spital geblieben.

Als Gründe für das erfolgreiche Jahr nennt das Kantonsspital «klare strategische und operative Entscheide» sowie das grosse Engagement der Mitarbeitenden. Ausserdem würden die Effizienzmassnahmen wirken.

Das KSA beschäftigte laut Jahresbericht im vergangenen Jahr 4975 Mitarbeitende, darunter 2299 Personen in der Pflege und 459 Lernende und Studierende. Ende 2026 will das Spital in einen Neubau umziehen. Er soll das bestehende Gebäude von 1887 ablösen.