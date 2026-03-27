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Kantonsspital Baden meldet Patientenrekord und Millionenverlust

Keystone-SDA

Das Kantonsspital Baden hat im Jahr 2025 so viele Patientinnen und Patienten wie noch nie behandelt und sein operatives Ergebnis verdoppelt. Wegen des Neubaus schreibt das Spital trotzdem rote Zahlen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Kantonsspital Baden (KSB) verzeichnete im ersten Jahr im neuen Spitalgebäude einen massiven Zuwachs: Mit knapp 24’000 stationären Fällen und über 385’000 ambulanten Konsultationen wurde ein neuer Höchstwert erreicht, wie das KSB am Freitagmorgen mitteilte.

Dank Prozessoptimierungen sank die durchschnittliche Verweildauer der Patienten erstmals auf unter fünf Tage. Operativ konnte das Spital seinen Gewinn vor Abschreibungen auf 32,8 Millionen Franken steigern.

Dennoch resultiert unter dem Strich ein Minus von 21,5 Millionen Franken. Grund dafür sind die hohen Abschreibungen für den 623 Millionen Franken teuren Neubau.

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