Kantonsstrasse bei Schwarzenburg aus Sicherheitsgründen gesperrt

Aus Sicherheitsgründen hat der Kanton Bern am Freitag ein Teilstück der Kantonsstrasse Freiburg-Schwarzenburg gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Ortsausgang Schwarzenburg Pöschen bis zur Sodbachbrücke.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Umleitung ist signalisiert, wie die Bau- und Verkehrsdirektion am Freitag mitteilte.

Die Strasse wurde demnach gesperrt, weil bei Unterhaltsarbeiten und periodischen Sicherheitskontrollen im Sodbach ausserordentliche Anrisse im Gelände oberhalb der Kantonsstrasse festgestellt wurden. Das Gelände werde nun durch Geologen vor Ort und mittels Drohnenaufnahmen untersucht.