Karin Keller-Sutter wirbt mit Charme und Schalk für Tourismusland

Keystone-SDA

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter wirbt mit Schweiz Tourismus für das Ferienland Schweiz. Zur bevorstehenden Frauen Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz hat sie, wie Schweiz Tourismus feststellt, eine überraschend humorvolle Videobotschaft verbreitet.

(Keystone-SDA) Magistral sitzt die Bundespräsidentin dabei an ihrem Schreibtisch im Bundeshaus, flankiert von einer Schweizer Fahne und einem Fussball und der Trophäe der UEFA Women’s EURO 2025. Sie heisst die 16 teilnehmenden Teams und deren Fans auf englisch willkommen im Gastgeberland.

In Abwandlung des Mottos «Dabeisein ist alles», stellt sie in ihrer Grussbotschaft fest: «in Switzerland, even if you lose, you win». Frei übersetzt: «Wenn ihr verliert, bleibt mehr Zeit für die Schönheiten der Schweiz.»

Laut dem Newsportal tagesanzeiger.ch kommt Keller-Sutter gut in den sozialen Medien an. Eine «Cutie» sei sie – eine Süsse, schreibe jemand in die Kommentare. Und die Schweiz sei sowieso wunderschön. Bei Schweiz Tourismus ist man verständlicherweise sehr zufrieden, wie das Video läuft.

74’000 Menschen hätten das Video auf dem Tiktok-Kanal von Schweiz Tourismus gesehen, vielfach gelinkt, geteilt und kommentiert, berichtet das Newsportal.