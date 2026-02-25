Kate Hudson: Diskutiere nach Körben von Männern nicht weiter

Keystone-SDA

Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson geht mit Abfuhren von Männern pragmatisch um. "Wenn ein Mann sagt, dass er es nicht will, dass er kein Interesse hat – dann bin ich weg", erzählte die 46-Jährige in der "Howard Stern Show".

1 Minute

(Keystone-SDA) «Ich erinnere mich, dass einmal ein Mann mit mir Schluss gemacht hat und sagte: «Ich glaube einfach, ich kann das nicht mehr», und ich sagte: «Okay»», schilderte Hudson. «Und er sagte: «Nun, willst du darüber reden?» Und ich meinte: «Nein. Nicht wirklich.»»

«Es ist vorbei»

Der Mann habe «immer weiter» mit ihr rückblickend über die Beziehung sprechen wollen und sie habe nur gemeint: «Nein, es ist vorbei. Wir sind getrennt. Und jetzt willst du dich mit mir darüber verbinden, dass wir nicht mehr zusammen sind? Nein.»

Hudson ist bekannt aus Filmen wie «Almost Famous – Fast berühmt» (2000) und «Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?» (2003). Für ihre Rolle im Musicalfilm «Song Sung Blue» ist sie in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin in diesem Jahr im Rennen um einen Oscar.