Katholische Kirche von Risch ZG baut ein neues Zentrum

Keystone-SDA

Die römisch-katholische Kirchgemeinde von Risch ZG baut auf dem Kirchenhügel von Rotkreuz ein neues Zentrum, das nicht nur für kirchliche Zwecke genutzt werden soll. Die Investitionen belaufen sich auf 22 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Die Kirchgemeinde hat das Projekt «Chilepark» am Mittwochabend vorgestellt. Es besteht aus drei Teilen: einem Pfarreizentrum, einem öffentlichen Park und einem Wohnhaus.

Herzstück sei das neue Pfarreizentrum, das der Seelsorge, dem Unterricht und gemeinschaftlichen Aktivitäten dienen solle, teilte die Kirchgemeinde mit. Der Saal biete in Konzertbestuhlung bis zu 164 Personen Platz und stehe auch Vereinen und weiteren Interessierten offen.

Auch der Park soll von der ganzen Bevölkerung genutzt werden können und wird deswegen zusammen mit der politischen Gemeinde konzipiert. Er werde ein Begegnungsort für alle Generationen sein, teilte die Kirchgemeinde mit.

Das geplante Wohnhaus soll 18 barrierefreie Wohnungen sowie eine Gewerbefläche haben. Zu dem Projekt gehört auch eine Tiefgarage mit 30 Parkplätzen.