Katja Streiff tritt aus Könizer Parlament zurück

Keystone-SDA

Katja Streiff tritt per Ende Februar aus dem Könizer Gemeindeparlament zurück. Als Grund hat die EVP-Politikerin am Dienstag den Einsitz im Verwaltungsrat von Care Köniz genannt, der sich nicht mit dem Parlamentsmandat vereinbaren lässt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Rücktritt Streiffs aus dem Könizer Gemeindeparlament erfolge ausserdem aus zeitlichen Gründen. Das schrieb die EVP Köniz in einer Mitteilung.

Im Könizer Gemeindeparlament ist Streiff seit 10 Jahren. Aufgrund der Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren bestreite sie sowieso ihre letzte Legislaturperiode, sagte sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Seit 2022 sitzt Streiff ausserdem im Kantonsparlament. Dort strebt sie Ende März die Wiederwahl an, wie sie weiter bestätigte. Ebenfalls will sie Co-Präsidentin der EVP Köniz bleiben.

Das Unternehmen Care Köniz ist gemäss Website Anfang 2025 aus dem Zusammenschluss der Alterszentren Logisplus und der Spitex Region Köniz hervorgegangen.