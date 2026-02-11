Kein Ende in Sicht: Neues Programm von Mummenschanz in Vorbereitung

Keystone-SDA

Die Theatergruppe Mummenschanz hat eine lange Geschichte. Nur noch ein Gründungsmitglied ist dabei. Wer ist Mummenschanz heute und wie sieht die Zukunft aus? Drei Fragen an Marc Reinhardt, Geschäftsführer der Mummenschanz Stiftung mit Sitz in Altstätten SG.

(Keystone-SDA) Bekannt sind die drei Gründungsmitglieder. Von ihnen ist noch Floriana Frassetto aktiv. Wer gehört noch zu Mummenschanz?

Marc Reinhardt: «Die Gruppe besteht aus sechs Darstellerinnen und Darstellern, die aus allen Landesteilen der Schweiz stammen. Vier von ihnen stehen jeweils auf der Bühne. Dazu kommt Floriana Frassetto, die weiterhin die künstlerische Leitung inne hat. Sie ist auf der Tour bei jeder einzelnen Aufführung vor Ort präsent und damit so etwas wie die Bewahrerin der Tradition und das kreative Gewissen.»

Aktuell ist Mummenschanz mit dem Jubiläumsprogramm «50 Years» auf Tour, die zweite Produktion «you & me» ist schon älter. Wie geht es mit Mummenschanz weiter?

«Das Jubiläumsprogramm und jetzt der Grosse Kulturpreis bedeuten nicht, dass die Geschichte von Mummenschanz zu Ende ist. Im Gegenteil: Es wird sicher ein neues Programm und eine nächste Tour geben. Inhaltlich kann ich dazu aber noch nicht viel sagen.»

Wie ist die Beziehung von Mummenschanz zum Kanton St. Gallen?

«Floriana Frassettto wohnt seit 25 Jahren in Altstätten. Sie zog wegen ihres Partners Hansjörg Tobler dorthin, der 2010 verstarb. Die Stiftung hat in Altstätten ihren Sitz, hier ist das Büro und auch die Probebühne befindet sich in Altstätten.»