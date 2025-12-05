Kein Euro Millions-Hauptgewinn: 134 Millionen Franken im Jackpot

Keystone-SDA

Bei den Euro Millions am Freitag hat es keinen Gewinner gegeben. Um den Jackpot abzuräumen, hätten die Gewinnzahlen 9, 15, 25, 34 und 46 sowie die Sterne 8 und 12 angekreuzt werden müssen.

(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 134 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

