Kein Euro Millions-Hauptgewinn: 134 Millionen Franken im Jackpot
Bei den Euro Millions am Freitag hat es keinen Gewinner gegeben. Um den Jackpot abzuräumen, hätten die Gewinnzahlen 9, 15, 25, 34 und 46 sowie die Sterne 8 und 12 angekreuzt werden müssen.
(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 134 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.
