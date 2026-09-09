Keine Gefahr mehr durch Rauch nach Brand in St-Imier

Keystone-SDA

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Die Berner Behörden haben am Mittwochnachmittag vor dichtem Rauch in St-Imier im Berner Jura gewarnt. Sie wiesen die Bevölkerung mittels der Alarm-App Alertswiss an, sämtliche Fenster zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen auszuschalten. Am Abend gaben sie Entwarnung.

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(Keystone-SDA) In einer neuen Mitteilung auf der Alertswiss-App schrieb der Kanton Bern kurz vor 20 Uhr, es bestehe keine Gefahr mehr. Zuvor hatte es dort geheissen, das betroffene Gebiet sei zu meiden. Der Brand führe zu einer starken Rauchentwicklung und einem unangenehmen Geruch.

Auf Anfrage sagte am Abend ein Mediensprecher der Berner Kantonspolizei, der Brand habe das Mehrfamilienhaus an der Rue du Midi beschädigt. Beim Bekämpfen des Brands sei eine Feuerwehrfrau leicht verletzt worden. Die Polizei habe keine Kenntnis von allfälligen Verletzten unter der Mieterschaft.

Die Rue du Midi war während des Feuerwehreinsatzes für den Verkehr gesperrt.