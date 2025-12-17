Keine höheren Risiken wegen Flugverkehr am Euroairport Basel

Keystone-SDA

Der Euroairport Basel-Mulhouse gilt als insgesamt sicher. Dies hält eine zweite Risikoanalyse der beiden Basel zum Flugverkehr auf dem Flughafen fest.

(Keystone-SDA) Das Gutachten kommt zum Schluss, dass die hergeleiteten Richtwerte eingehalten werden, wie die beiden Basel am Mittwoch mitteilten. Die letzte Risikoanalyse für den Flughafen stammt aus dem Jahr 2001.

Für die Risikoanalyse wurden insgesamt vier verschiedene Verkehrsszenarien mit Zahlen aus den Jahren 2019, 2022, 2032 und ab 2032 untersucht. Die Analyse kommt zum Schluss, dass sich keine höheren Werte als in der Risikoanalyse aus dem Jahr 2001 ergeben.

Sämtliche Einzelrisiken liegen zudem in allen Szenarien unter dem hergeleiteten Richtwert, wie es weiter heisst. Ebenso würden sich die Gruppenrisiken im tolerablen Bereich befinden. Es bestehe kein Handlungsbedarf, heisst es Bericht.