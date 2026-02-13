The Swiss voice in the world since 1935
Keine Verletzten bei Lawinenabgang im Skigebiet Adelboden-Lenk

Keystone-SDA

Ein Lawinenabgang im Skigebiet Adelboden-Lenk im Berner Oberland ist am Freitag glimpflich verlaufen. Verletzt wurde niemand, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung war demnach kurz nach 11.15 Uhr eingegangen. Die Lawine hatte sich unterhalb des Skilifts Luegli im Hahnenmoos gelöst. Einheiten der Polizei, der Rega und der Alpinen Rettungsdienste suchten darauf vor Ort nach möglichen Verschütteten.

Der Einsatz wurde im Lauf des Nachmittags beendet. Es lagen keine Vermisstenmeldungen vor.

