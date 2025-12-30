Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg gestorben

Keystone-SDA

Die Enkelin des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, ist im Alter von 35 Jahren gestorben. "Unsere geliebte Tatiana ist heute Morgen gestorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben" hiess es in einer Stellungnahme der JFK Library Foundation.

(Keystone-SDA) In einem Essay, der von «New York Times» vergangenen Monat veröffentlicht worden war, hatte Schlossberg ihren Kampf gegen den Blutkrebs thematisiert. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter bekam sie demnach die Diagnose Leukämie. In dem Text schrieb sie auch über ihr Verhältnis zu ihrem Cousin Robert F. Kennedy Jr., dem derzeitigen US-Gesundheitsminister.

Schlossberg hatte 2017 ihrem Studienkollegen George Moran von der Elite-Universität Yale das Jawort gegeben. Ihre Mutter ist Caroline Kennedy, die Tochter von John F. Kennedy und Jacqueline Kennedy Onassis. Caroline Kennedy bekam mit ihrem Ehemann Edwin Schlossberg drei Kinder, neben Tatiana noch die Tochter Rose und den Sohn John.

Nach eigenen Angaben beschäftigte sich Schlossberg als Journalistin mit dem Klimawandel und der Umwelt. Neben der «New York Times» erschienen ihre Texte auch bei der «Washington Post», «The Atlantic», «Vanity Fair» und in weiteren namhaften Medien.