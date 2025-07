Kevin Fiala sticht an Hofchilbi in Wil SG erstes Bierfass an

Keystone-SDA

Eishockey-Spieler Kevin Fiala wird am Samstag das erste Fass an der Hofchilbi in Wil SG anstechen. Der NHL-Star reiht sich in eine Liste prominenter Anzapfer an diesem Volksfest ein. Erwartet werden einige tausend Besucherinnen und Besucher.

(Keystone-SDA) Traditionsgemäss fahren die Ehrengäste am Samstag um 18.30 Uhr auf einem sechsspännigen Pferdefuhrwerk in die Wiler Altstadt, bevor sie zum Fassanstich ansetzen. Er wisse noch nicht, ob er mit dem Hammer so gut umgehen könne wie mit dem Eishockeystock, erklärte Fiala in der «Wiler Zeitung» vom Freitag.

Der 29-jährige Fiala wuchs in der Wiler Nachbargemeinde Zuzwil SG auf. Als Junior absolvierte er einige Partien für den EC Wil. Heute spielt Fiala in der nordamerikanischen Eishockey-Liga (NHL) bei den Los Angeles Kings.

Einst Einweihungsfest für eine Kapelle

Die Wiler Hofchilbi blickt auf viele prominente Persönlichkeiten zurück, die das erste Fass angestochen haben. Darunter befinden sich etwa Stefan Angehrn, Paul Accola, Alex Zülle, Vreni Schneider, Denise Biellmann, Werner Günthör, Hausi Leutenegger, Christa Rigozzi und Melanie Oesch.

Der Traditionsanlass hat seinen Ursprung gemäss den Veranstaltern im Jahr 1540, als die heute noch existierende Kapelle des Hofs zu Wil eingeweiht wurde. Dieses Fest wiederholten die Wilerinnen und Wiler bis 1722 jährlich.

Im Jahr 1972 entschloss sich die damalige Wiler Hofbrauerei, die Hofchilbi wieder aufleben zu lassen. Seither findet sie wieder jedes Jahr statt.