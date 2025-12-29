Kiew wirft russischem Militär weiteres Kriegsverbrechen vor

Keystone-SDA

Die ukrainischen Behörden haben dem russischen Militär die neuerliche Erschiessung von Kriegsgefangenen vorgeworfen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Russische Soldaten hätten zwei Ukrainer in der Ortschaft Schachowe unweit von Pokrowsk gefangen genommen und einen davon gezwungen, sich auszuziehen, teilte die Staatsanwaltschaft der Region Donezk mit. «Anschliessend erschossen sie die beiden entwaffneten Verteidiger», heisst es in der Mitteilung. Der zweite Ukrainer sei nach der Erschiessung ebenfalls entkleidet worden. Die Staatsanwaltschaft hat eigenen Angaben nach ein Ermittlungsverfahren wegen Kriegsverbrechen eingeleitet.

Russland führt seit fast vier Jahren Krieg in der Ukraine. Immer wieder hat Kiew seither Verstösse gegen die Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsverbrechen beklagt. So wurden in der Vergangenheit auch mehrfach Fälle bekannt, in denen Kriegsgefangene erschossen wurden.