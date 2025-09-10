Kind nach Sturz von Velo in Le Mouret FR ins Spital geflogen
Ein zehnjähriges Kind ist am Mittwoch auf der Route du Moulin-à-Bentz in Le Mouret vom Velo gestürzt und hat Verletzungen erlitten. Gemäss Mitteilung der Freiburger Polizei wurde es von der Rega ins Spital geflogen.
(Keystone-SDA) Die Einsatzzentrale wurde gegen 11.40 Uhr alarmiert, wie es heisst. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich um einen Selbstunfall. Die Sanität habe es vor Ort versorgt, bevor es mit dem Helikopter weggeflogen worden sei.
Die Strasse war während 45 Minuten gesperrt, wie die Polizei weiter schreibt. Ein Careteam habe mehrere am Unfallort anwesende Personen betreut. Es wurden Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, heisst es weiter.