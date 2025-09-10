The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kind nach Sturz von Velo in Le Mouret FR ins Spital geflogen

Keystone-SDA

Ein zehnjähriges Kind ist am Mittwoch auf der Route du Moulin-à-Bentz in Le Mouret vom Velo gestürzt und hat Verletzungen erlitten. Gemäss Mitteilung der Freiburger Polizei wurde es von der Rega ins Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Einsatzzentrale wurde gegen 11.40 Uhr alarmiert, wie es heisst. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich um einen Selbstunfall. Die Sanität habe es vor Ort versorgt, bevor es mit dem Helikopter weggeflogen worden sei.

Die Strasse war während 45 Minuten gesperrt, wie die Polizei weiter schreibt. Ein Careteam habe mehrere am Unfallort anwesende Personen betreut. Es wurden Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, heisst es weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft