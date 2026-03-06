Kind und Autofahrer bei Unfall in Stans NW schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein siebenjähriges Kind und ein 27-jähriger Autofahrer haben sich am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Stans NW schwer verletzt. Nach einer Streifkollision überschlug sich ein Auto und landete auf einem Trottoir, wo sich das Kind befand.

(Keystone-SDA) Die beiden Schwerverletzten wurden in ein ausserkantonales Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Freitag mitteilte. Zudem entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 8 Uhr beim Einkaufszentrum Länderpark. Der Autofahrer war von Stansstad in Richtung Stans Dorf unterwegs, als es zur Streifkollision mit einem Fahrzeug kam, das in die gleiche Richtung fuhr. Darauf prallte das Auto in den Randstein, flog über eine Unterführung neben der Strasse, und kam auf dem Trottoir zu liegen.

Die Staatsanwaltschaft leitet nun die Ermittlungen, für die auch Unfallspezialisten des Forensischen Instituts Zürich beigezogen wurden. Weiter standen am Freitag auch mehrere Ambulanzen, die Stützpunktfeuerwehr Stans, die Gemeinde Stans und ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.