Kirchner-Museum in Davos erlebt einen Publikumsansturm

Keystone-SDA

Mehr als 10'000 Personen haben in den ersten fünf Wochen die Ausstellung mit Werken von Pablo Picasso und Ernst Ludwig Kirchner in Davos besucht. Sie schlage alle Rekorde, schreibt das Kirchner-Museum in einer Mitteilung.

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(Keystone-SDA) Das Museum erlebe einen enormen Besucherandrang. Dass die Marke von 10’000 Besuchenden bereits erreicht wurde, übertreffe die Erwartungen des Museums deutlich. Normalerweise finden laut Mitteilung pro Jahr rund 20’000 Kunstbesuchende den Weg ins Kirchner-Museum nach Davos.

Die Ausstellung «Kirchner. Picasso» ist in dieser Form einzigartig. In den Räumen des Museums sind noch bis zum 3. Mai rund hundert Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen und Druckgrafiken der beiden bedeutenden Künstler der klassischen Moderne zu sehen.