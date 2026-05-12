Kirchner-Museum in Davos GR verzeichnet 18’000 Ausstellungsbesucher

Keystone-SDA

Knapp 18'000 Personen haben in den vergangenen vier Monaten in Davos die Ausstellung mit Werken von Pablo Picasso und Ernst Ludwig Kirchner besucht. Die Ausstellung "Kirchner. Picasso" sei nicht nur ein Publikumserfolg gewesen, sondern auch ein wissenschaftlich viel beachtetes Ausstellungsereignis von internationalem Format.

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(Keystone-SDA) «Kirchner. Picasso» sei die erfolgreichste Ausstellung seit der Eröffnung des Museums vor mehr als 30 Jahren, schrieb das Kirchner Museum Davos am Dienstag in einer Medienmitteilung. Normalerweise finden pro Jahr rund 20’000 Besuchende den Weg ins Museum nach Davos.

In der Ausstellung waren von 15. Februar bis 3. Mai rund hundert Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen und Druckgrafiken der beiden bedeutenden Künstler der klassischen Moderne zu sehen.