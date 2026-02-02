The Swiss voice in the world since 1935
Kita im Berner Brünnengut nach Brand wieder in Betrieb

Keystone-SDA

Die Kindertagesstätte und Tagesbetreuung im Brünnengut in Bern hat nach Sanierungsarbeiten ihren Betrieb wieder aufgenommen. Mitte Mai wurden die Räume bei einem vorsätzlich gelegten Brand stark beschädigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Personen kamen damals keine zu Schaden. Das Gebäude war nach dem Brand nicht mehr benutzbar. Kinder und Betreuungspersonen mussten mehrere Monate lang in die Volksschule Gäbelbach ausweichen, wie die Stadtberner Präsidialdirektion am Montag mitteilte.

Die Sanierung gestaltete sich nach Angaben der Stadt Bern aufwändiger als ursprünglich angenommen. Das Feuer hatte auch Leitungen hinter den Wandverkleidungen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kosten für die Instandsetzung des denkmalgeschützten Brünnenguts werden, abzüglich eines Selbstbehalts, durch die Gebäudeversicherung gedeckt.

