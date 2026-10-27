Knapp 270’000 Menschen bezogen 2025 in der Schweiz Sozialhilfe

Knapp 270'000 Menschen erhielten 2025 in der Schweiz Sozialhilfe Keystone-SDA

Teilen

Knapp 270'000 Menschen haben 2025 in der Schweiz Sozialhilfe bezogen. Die Sozialhilfequote lag bei 2,9 Prozent, was dem Vorjahresniveau entspricht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zahl der Sozialhilfebeziehenden stieg damit gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Wie schon in den vergangenen Jahren wiesen Kinder und Jugendliche von allen Altersgruppen mit 4,8 Prozent die höchste Sozialhilfequote auf. Mit zunehmendem Alter nehme auch die Quote kontinuierlich ab, schrieb das BFS.

Die höchsten Sozialhilfequoten nach Regionen hatten mehrere Kantone der Westschweiz sowie Basel-Stadt. Ländlich geprägte Kantone der Zentral- und Ostschweiz sowie die Kantone Freiburg, Graubünden und Wallis wiesen tiefere Quoten auf. Diese Unterschiede stehen unter anderem im Zusammenhang mit der regionalen Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur sowie mit den besonderen Belastungen städtischer Zentren, hiess es weiter.