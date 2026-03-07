Kollision in Escholzmatt-Marbach LU fordert ein Todesopfer

Keystone-SDA

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Escholzmatt-Marbach LU ist am Samstag ein 33-jähriger Mann gestorben. Vier weitere Personen zogen sich schwere Verletzungen zu. Zu dem Unfall kam es nach einem Überholmanöver.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Samstagvormittag auf der Hauptstrasse von Escholzmatt in Richtung Schüpfheim, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Ein Autofahrer sei nach ersten Erkenntnissen nach einem Überholmanöver ins Schlingern gekommen und dabei mit einem korrekt entgegenkommenden Auto kollidiert. Der unfallverursachende Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Im entgegenkommenden Personenwagen verstarb gemäss Angaben der Polizei ein 33-jähriger Mann. Drei weitere Personen wurden mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst sowie mit einem Rettungshelikopter in verschiedene Spitäler gebracht.

Der Unfallhergang sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie es weiter hiess. Die Staatsanwaltschaft Sursee habe eine Untersuchung eingeleitet. Eine Person sei festgenommen worden. Die Hauptstrasse zwischen Schüpfheim und Escholzmatt musste über mehrere Stunden gesperrt werden.