Kolumbien: Militärflugzeug mit über 120 Menschen abgestürzt

Keystone-SDA

Ein Militärflugzeug mit mehr als 120 Menschen an Bord ist im Süden Kolumbiens kurz nach dem Start abgestürzt. Die Maschine der Luftwaffe sei kurz nach dem Abflug vom Flughafen in Puerto Leguízamo im Departamento Putumayo nahe der Grenze zu Peru verunglückt, teilte Verteidigungsminister Pedro Sánchez auf der Plattform X mit. Details zu möglichen Todesopfern oder Verletzten nannte er zunächst nicht.

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(Keystone-SDA) An Bord befanden sich nach Angaben des Luftwaffenkommandeurs General Carlos Fernando Silva 114 Passagiere sowie 11 Besatzungsmitglieder. 67 Menschen seien lokalen Berichten zufolge bislang gerettet worden. Die Ursache des Unglücks ist bisher unklar.

In sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigten eine grosse graue Rauchwolke und Trümmerteile am Unglücksort. Anwohner und Sicherheitskräfte hätten sich umgehend auf den Weg gemacht, um Verletzte zu versorgen, berichtete der Radiosender Bluradio. Dutzende Menschen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, mehrere in kritischem Zustand, zitierte Bluradio einen lokalen Beamten.