Kolumbiens Präsident Petro spricht von Angriff auf Venezuela

Keystone-SDA

Nach Berichten über Explosionen in der venezolanischen Hauptstadt Caracas hat der Präsident des Nachbarlandes Kolumbien von einem Angriff auf Venezuela gesprochen. "In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschiessen es mit Raketen", schrieb Staatschef Gustavo Petro auf der Plattform X. "Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten", forderte er.

(Keystone-SDA) In venezolanischen Medien und in sozialen Netzwerken waren Aufnahmen von Explosionen und Rauchsäulen zu sehen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen. Im Raum stand die Frage, ob es sich möglicherweise um einen Angriff des US-Militärs handeln könnte.

Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Venezuelas autoritärer Staatschef Nicolás Maduro wirft US-Präsident Donald Trump vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen.