Kostümbildner und Oscar-Preisträger Pistek gestorben

Keystone-SDA

Der oscarprämierte tschechische Kostümbildner und Maler Theodor Pistek ist tot. Er sei bereits am Mittwoch im Alter von 93 Jahren gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur CTK am Donnerstag unter Berufung auf seine Familie.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Für sein Mitwirken am Film «Amadeus» von Milos Forman erhielt Pistek 1985 einen Oscar für das beste Kostümdesign. Mit Forman arbeitete er auch beim Spielfilm «Valmont» zusammen, für dessen Kostümdesign er 1990 mit einem französischen «César» ausgezeichnet wurde.

Theodor Pistek wurde am 25. Oktober 1932 als Sohn eines bekannten Schauspieler-Ehepaars in Prag geboren. Nach einem Studium der Malerei begann er seine Karriere als Kostümbildner in den Prager Barrandov-Studios. Dabei war er an Filmen wie «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» und Serien wie «Pan Tau» beteiligt. Für sein künstlerisches Lebenswerk nahm er 2013 den Kristallglobus des Karlsbader Filmfestivals entgegen.

Ein künstlerisches Multitalent

Neben seinen Engagements beim Film machte sich Pistek als Maler fotorealistischer Darstellungen einen Namen. Seine Bilder sind unter anderem in den Sammlungen der Prager Nationalgalerie vertreten.

Nach der Samtenen Revolution, der demokratischen Wende von 1989, gestaltete Pistek zudem im Auftrag des neuen Präsidenten Vaclav Havel die Uniformen der Prager Burgwache neu. Sie sind in dieser Form bis heute in Verwendung. Havel zeichnete Pistek im Jahr 2000 mit der tschechischen Verdienstmedaille aus.