Kran beschädigt Fahrleitung in Winterthur-Töss

Keystone-SDA

Ein Kran hat am Montagnachmittag in Winterthur-Töss eine Fahrleitung beschädigt. Verletzt wurde niemand, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte. Im Feierabendverkehr kam es aber zu erheblichen Behinderungen.

(Keystone-SDA) Der Kran hatte auf der Zürcherstrasse das Befestigungsseil einer Fahrleitung von Stadtbus beschädigt. Aus Sicherheitsgründen musste die Strasse vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt laut Stadtpolizei mehrere tausend Franken.