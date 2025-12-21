The Swiss voice in the world since 1935
Kreml: Putin bereit zu Gespräch mit Macron

Keystone-SDA

Kremlchef Wladimir Putin ist bereit zu einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Putin habe seine Bereitschaft zu einem Dialog auch mit Macron ausgedrückt, sagte Kremlsprecher Dmitri Pekow der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge. Wenn es den gegenseitigen politischen Willen gebe, könne man das nur positiv bewerten, führte er demnach aus.

(Keystone-SDA) Macron hatte am Freitag gesagt, dass es nützlich sein könnte für Europa und die Ukraine, wieder mit Putin zu sprechen, um direkt an der Diskussion beteiligt zu sein. «Ansonsten diskutieren wir untereinander mit Verhandlungsführern, die allein mit den Russen diskutieren werden. Das ist nicht optimal.»

Ukrainer, US-Amerikaner und Europäer hatten am vergangenen Sonntag und Montag in Berlin über eine Friedenslösung für die vor fast vier Jahren von Russland angegriffene Ukraine gesprochen. In Miami gingen Gespräche an diesem Wochenende in die nächste Runde. Die US-amerikanischen Unterhändler wollen die Ergebnisse aus Berlin den Vertretern Russlands rückkoppeln. Der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew nannte die Gespräche nach einer ersten Runde konstruktiv.

