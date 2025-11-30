Kriens LU heisst Neubau des Altersheim Grossfeld gut

Keystone-SDA

Das Alter- und Pflegeheim Grossfeld im Zentrum von Kriens kann neu gebaut werden. Gleichzeitig sollen die Pflegeeintrichtungen Zunacher 1 und 2 sowie Kleinfeld in den kommenden Jahren saniert werden.

(Keystone-SDA) Die Stimmberechtigten genehmigten den Sonderkredit von 85 Millionen Franken für den Neubau und die Sanierung bestehender Pflegeeinrichtungen mit einem Ja-Stimmenanteil von 87,7 Prozent (7441 Ja zu 1044 Nein-Stimmen). Die Stimmbeteiligung betrug 45,0 Prozent.

Die Stadt steuert 45 Millionen Franken bei, davon 15 Millionen in Form einer Aktienkapitalerhöhung, 10 Millionen als Darlehen und 20 Millionen als Investitionsbeitrag. Die verbleibenden 40 Millionen Franken müssen die Heime über Bürgschaften bei den Banken finanzieren.

Das bestehende Altersheim Grossfeld stammt aus dem Jahr 1968 und weist gemäss der Abstimmungsbotschaft bauliche Mängel auf, unter anderem verfügt jedes Stockwerk lediglich über eine Dusche. Geplant ist ein Neubau mit einem Wohnhaus für betreutes Wohnen sowie einem Pflegezentrum mit 24 Pflegestudios und 56 Pflegebettzimmern.

Zusätzlich sollen die Pflegeeinrichtungen Zunacher 1 und 2 sowie Kleinfeld für rund 20 Millionen Franken saniert werden. Vorgesehen sind dabei Massnahmen in den Bereichen Wärmeerzeugung, Innenausbau und Fenster.