Kriens LU kann neuen Park auf heutigem Schrebergarten-Areal bauen

Keystone-SDA

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Auf dem Krienser Grabenhof-Areal kann die Stadt eine Anlage mit Frei- und Grünräumen für Erholung und Bewegung bauen. Das Stadtparlament hat am Donnerstag einen Sonderkredit von 6,3 Millionen Franken gesprochen.

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(Keystone-SDA) Mit 22 Ja- und 4 Nein-Stimmen genehmigte der Einwohnerrat das Geschäft, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb. Der «Grabenhof-Park» soll 22’000 Quadratmeter gross und mit einem Velo- und Fussweg erschlossen werden. Die Stadt will damit Raum für Naherholung, aber auch Lebensraum für Flora und Fauna schaffen. Die Eröffnung des Parks ist bis Frühling 2029 vorgesehen.

Auf dem Areal befinden sich heute Schrebergärten, die derzeit geräumt werden müssen. Grundstückeigentümerin ist die Stadt Luzern.

Im südlichen Teil des Parks befindet sich am Schlimbach eine Auenlandschaft. Diese gehört zu einem kantonalen Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekt des Kantons Luzern. Die Realisierung des Parks soll auf diese kantonalen Projekte abgestimmt werden, hiess es weiter.

Im südlichen Teil von Kriens rund um den Mattenhof wurde in den letzten Jahren viel gebaut. Die Stadt Kriens hatte der Bevölkerung 2020 im Rahmen einer Volksabstimmung über die Pilatus Arena eine neue Freizeitanlage zugesichert. 2024 unterzeichneten Kriens und Luzern eine Absichtserklärung für die Entwicklung auf den Arealen Grabenhof und Hinterschlund, letzteres ist ebenfalls im Eigentum der Stadt Luzern.