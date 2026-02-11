Kriens LU startet mit den Hochwasserschutzarbeiten am Houelbach

Um den Hochwasserschutz zu verbessern, beginnen in Kriens LU nächste Woche die Bauarbeiten am Houelbach. Der Bach, in dem verschiedene Seitengewässer vom Pilatushang zusammenkommen, erhält mehr Platz und wird naturnah gestaltet.

(Keystone-SDA) Der Houelbach, der auf Höhe der Schappe in Kriens in den Krienbach mündet, ist auf mehreren Abschnitten zu eng und eingedolt in Röhren oder Kanälen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Bei starken Gewittern kam es deshalb 2014 und 2022 zu Überschwemmungen.

Nun soll der Bach verbreitert sowie Ufer und Böschungen erhöht werden. Zudem sollen laut Mitteilung überdeckte Bachabschnitte geöffnet werden. Nach den Arbeiten sollen gerodete Bäume und Sträucher ersetzt werden. Des Weiteren sind laut der Stadt Biodiversitätsmassnahmen geplant.

Für den Ersatz der Brücke an der Wichlernstrasse ist die Einmündung Fenkernstrasse vom 23. Februar bis Mitte Juni 2026 gesperrt. Der Verkehr soll über die St. Niklausengasse und die Südstrasse umgeleitet werden.