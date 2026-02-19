KWO prüft Erschliessung des Triftstausees vom Aaretal her

Keystone-SDA

Weil die Gespräche mit der Gemeinde Innertkirchen blockiert sind, prüfen die Kraftwerke Oberhasli eine andere Erschliessungsvariante für den geplanten Stausee im Triftgebiet. Das hat das Kraftwerksunternehmen am Donnerstag mitgeteilt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Statt vom Gadmental aus soll der Stausee vom Aaretal, also von Guttanner Seite her, durch unbewohntes Gebiet erschlossen werden. Die Erschliessung von Gadmenseite her wäre kürzer, wird aber von Bevölkerung und Behörden kritisiert. Die Variante vom Aaretal her bietet laut KWO höhere Planungssicherheit und sei mit der Grimselstrasse logistisch gut erschlossen.

Ein erster Austausch mit dem Gemeinderat von Guttannen und den Landeigentümern fand laut KWO am Mittwochabend statt. Das Energieunternehmen sieht sich verpflichtet, «dieses regional und national wichtige Winterspeicherprojekt an der Trift zu realisieren, insbesondere auch mit Blick auf die Versorgungssicherheit in der Schweiz». Ein Variantenentscheid ist laut KWO noch nicht gefallen.