Löwenbaby stirbt im Walter Zoo Gossau SG schon nach vier Wochen

Keystone-SDA

Der Anfang Oktober im Walter Zoo im sanktgallischen Gossau geborene Löwe ist tot. Das teilte der Zoo am Donnerstagabend auf Facebook mit. Es sei am Morgen leblos in der Anlage gefunden worden.

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen habe das Muttertier ihr Verhalten im Verlauf der Wochen plötzlich geändert und das Jungtier nicht mehr ausreichend gesäugt, schrieb der Zoo. Da die Mutter Anzeichen von Paarungsbereitschaft gezeigt habe, sei möglicherweise eine hormonelle Veränderung die Ursache dafür. Was genau diese Veränderung ausgelöst habe, bleibe wohl ein Geheimnis der Natur.