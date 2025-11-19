Landammann Roland Dähler kündigt Rücktritt an

Keystone-SDA

Der 64-jährige Landammann Roland Dähler hat auf die Landsgemeinde vom 26. April 2026 seinen Rücktritt aus der Standeskommission erklärt. Er war 2019 als Nachfolger von Daniel Fässler zum Landammann gewählt worden und leitete seither das Volkswirtschaftsdepartement.

(Keystone-SDA) Mit seinem Rücktritt auf die Landsgemeinde 2026 beende Landammann Dähler (parteilos) seine 34-jährige politische Tätigkeit, teilte die Ratskanzlei am Mittwoch mit.

Vor der Wahl als Landammann gehörte er von 1996 bis 2003 dem Grossen Rat an, zunächst in der Kommission für Soziales, Gesundheit, Erziehung, Bildung und später in der Staatswirtschaftlichen Kommission.

Von 2010 bis 2018 sass Dähler als vom Grossen Rat gewählter externer Vertreter im Bankrat der Appenzeller Kantonalbank. Von 2018 bis 2019 war er Kantonsrichter.