Landesverweisung für in der Schweiz geborenen Somalier bestätigt

Keystone-SDA

Das Bundesgericht hat die Landesverweisung für einen in der Schweiz geborenen 22-jährigen Somalier bestätigt. Der junge Mann beging mehrere Raubüberfälle und wurde zudem wegen versuchter schwerer Körperverletzung von der Zürcher Justiz verurteilt.

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(Keystone-SDA) Das Zürcher Obergericht verhängte im Mai 2025 eine Freiheitsstrafe von 27 Monaten und eine Busse gegen den jungen Beschwerdeführer. Die Strafe hat er bereits durch Haft, vorsorgliche Unterbringung und durch eine Massnahme für junge Erwachsene verbüsst. Zudem sprach die Vorinstanz eine Landesverweisung von fünf Jahren aus.

Das Bundesgericht hat das Urteil der Zürcher Justiz in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil bestätigt. Der Somalier hatte einen Freispruch vom Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung, eine tiefere Strafe und ein Absehen von der Landesverweisung beantragt.

Das höchste Schweizer Gericht erachtet die Begehung der Delikte jedoch als erwiesen. Es sieht auch keine Gründe, die für eine tiefere Strafe sprechen würden. Bei der Landesverweisung habe die Vorinstanz die Sachlage ebenfalls klar dargelegt.

Der junge Somalier ist zwar in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Er absolvierte nach Abschluss der Schule jedoch keine Berufslehre und ging nie einer «legalen Erwerbstätigkeit» nach.

Zahlreiche Delikte

Er beging mehrere Raubüberfälle und wurde während des laufenden vorliegenden Verfahrens wieder rückfällig. Wegen versuchter schwerer Körperverletzung wurde er verurteilt, weil er einem Unbekannten, der bereits am Boden lag, mit dem Fuss gegen den Kopf trat.

Aufgrund der zahlreichen Delikte und der Rückfälle stützt das Bundesgericht die Sicht des Zürcher Obergerichts, dass das öffentliche Interesse an einer Landesverweisung das Interesse des Somaliers an einem Verbleiben in der Schweiz überwiege. (Urteil 6B_713/2025 vom 25.2.2026)