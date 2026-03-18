Landrat genehmigt zwei Nachtragskredite von Strassenbauprojekten

Keystone-SDA

Der Urner Landrat hat am Mittwoch zwei Nachtragskredite in der Höhe von insgesamt 360'000 Franken gutgeheissen. Es ging dabei um zwei Strassenprojekte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Nachtragskredit von 60’000 Franken handelte es sich um die Lehnenbrücke an der Bauerstrasse in Seedorf, bei der einer der beiden Anker ausgefallen ist, wie die Regierung im Bericht an das Parlament schrieb. Ein Sanierungsprojekt wurde demnach gestartet, die Arbeiten sollen im Frühling ausgeführt werden. Der Finanzbedarf liegt um 60’000 Franken über dem Budget.

Der zweite Kredit in der Höhe von 300’000 Franken betraf die Sanierung der Bristenstrasse im Abschnitt zwischen Amsteg und St. Antoni. Dort senkt sich die Stützmauer «langsam talwärts», wie es hiess. Die Mauer soll noch in diesem Jahr definitiv saniert werden. Dies sei, wie auch die Arbeiten an der Lehnenbrücke, «sicherheitsrelevant», schrieb die Regierung.

Die beiden Nachtragskredite gaben im Rat keinen Anlass zu Diskussionen oder Fragen. Da alle Fraktionen den Antrag der Regierung unterstützten, erfolgte ein gemeinsames Eintretensvotum. Die Nachtragskredite wurden einstimmig genehmigt.