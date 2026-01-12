Lastwagen brennt auf der Autobahn bei Pratteln BL

Keystone-SDA

Ein Lastwagen ist am Montagmorgen auf der Autobahn A2 bei Pratteln in Brand geraten. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

(Keystone-SDA) Das verunfallte Fahrzeug hatte auch keine gefährliche Ladung dabei. Es transportierte Lebensmittel, wie die Polizei weiter bekanntgab. Der Unfall ereignete sich kurz vor 09.00 Uhr. Die Rettungskräfte sperrten die Fahrbahn in Richtung Bern/Luzern komplett. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.