Lehrlinge bauen neues Tram für Knies Kinderzoo in Rapperswil SG

Knies Kinderzoo in Rapperswil SG hat ein neues Tram in Betrieb genommen. Lernende des Zugherstellers Stadler konzipierten das elektrisch angetriebene Schienenfahrzeug.

(Keystone-SDA) Künftig fährt das neue Tram die Gäste auf der 180 Meter langen Strecke durch den Zoo, teilte der Kinderzoo am Freitag in einer Mitteilung mit. Es löst das 1962 eingeführte Rösslitram ab.

Die Pferde des Rösslitrams gingen in den Ruhestand. Gleisbaulernende der Südostbahn errichteten ein neues Abstellgleis mit Weiche für den historischen Tramwagen. Es bestehe die Möglichkeit, diesen ans neue, rollstuhlgängige Tram anzuhängen.

Das neue Zootram bietet Platz für 20 Kinder oder 16 Erwachsene und ist mit rund 5 Stundenkilometern unterwegs.

